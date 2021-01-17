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Muswil PKB Sulsel

FOTO: Suasana Muswil DPW PKB Sulsel

Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel yang berlangsung  di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (16/1/2021).

FOTO: Suasana Muswil DPW PKB Sulsel - suasana-musyawarah-wilayah-muswil-dpw-pkb-sulsel-1.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR
Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel yang berlangsung  di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (16/1/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara virtual. Muswil dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta IYL dan Bupati Sinjai, Andi Seto.
FOTO: Suasana Muswil DPW PKB Sulsel - suasana-musyawarah-wilayah-muswil-dpw-pkb-sulsel-2.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR
Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel yang berlangsung  di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (16/1/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara virtual. Muswil dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta IYL dan Bupati Sinjai, Andi Seto.
FOTO: Suasana Muswil DPW PKB Sulsel - suasana-musyawarah-wilayah-muswil-dpw-pkb-sulsel-3.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR
Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel yang berlangsung  di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (16/1/2021). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara virtual. Muswil dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta IYL dan Bupati Sinjai, Andi Seto.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel yang berlangsung  di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (16/1/2021).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara virtual.

Muswil dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta IYL dan Bupati Sinjai, Andi Seto.(*) 

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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Hasriyani Latif
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