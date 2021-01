ACT Dirikan Posko Kemanusiaan Gempa Sulbar di Majene

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1/2021) dini hari membawa dampak yang cukup parah.

Korban meninggal dunia mencapai puluhan jiwa, baik dari Kabupaten Mamuju maupun Kabupaten Majene.Sebanyak 34 orang di antara korban meninggal merupakan warga Mamuju, sedangkan sisanya berasal dari Majene.⁣⁣⁣⁣

Merespons terus parahnya dampak gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Sabtu (16/1/2021) telah membuka posko kemanusiaan.

Posko ini menjadi pusat koordinasi serta distribusi awal bantuan kemanusiaan dari dermawan yang disalurkan melalui ACT dengan beberapa lokasi.

Makassar (Posko Induk), Jl Sultan Alauddin Plaza Ruko BB No 11 Makassar, Telp 0411 898 6113 / 0821 9224 1414⁣⁣.

Palu (Posko Induk) ⁣ Jl Jenderal Basuki Rahmat No 71, Tatura Utara, Telp 0451 820 5300 / 0813 9852 1206⁣⁣.

Mamuju (Posko Wilayah) Jl Kurungan Bassi No 18 depan RSUD Kabupaten Mamuju, Telp 0812 2233 508⁣⁣.

“Tim relawan juga bersiaga untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Mamuju, selain itu saat ini ACT juga sedang proses pembukaan posko kemanusiaan di wilayah Majene, namun terhambat kondisi yang masih serba sulit pascabencana,” jelas Komandan Tim Tanggap Darurat ACT, Kusmayadi.

Saat ini, tim ACT yang dikirim dari Makassar, Sulawesi Selatan tengah berusaha masuk ke wilayah Majene dengan membawa logistik serta tim tanggap darurat, juga membuka posko di Majene.(*)