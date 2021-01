FK UMI dan AMDA Indonesia Kirim Relawan ke Lokasi Bencana Gempa Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musibah gempa bencana yang mengguncang Sulawesi Barat (Sulbar) yang meliputi Mamuju, Majene dan sekitarnya mengundang simpati seluruh masyarakat.

Tak terkecuali institusi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Bersama The Association of Medical Doctor of Asia (AMDA) Indonesia, mereka menurunkan tim relawan guna membantu masyarakat yang terdampak gempa, Sabtu (16/1/2021).

Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Prof Syarifuddin Wahid bersama Presiden AMDA-Indonesia, Prof Andi Husni Tanra, melepas tim medis serta Tim Relawan dari FK UMI bersama AMDA-Indonesia.

Tim ini dikoordinir langsung oleh Ketua Unit Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (UP3M) FK-UMI dr Armanto Makmun bersama AMDA-Indonesia.

Juga Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (KBMFK-UMI) yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Tim Bantuan Medis (TBM) 110 FK-UMI, dan Dewan Mahasiswa Profesi (DMP) FK-UMI dan Asian Medical Student's Association (AMSA-UMI).

Tim ini terdiri 15 orang diantaranya 4 dokter dan 11 Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa, TBM-110, DMP dan AMSA-UMI.

Tim telah dilengkapi dengan APD standard dan melalui proses screening berupa Rapid Antigen.

Kegiatan Tim Relawan akan berlangsung selama 1 minggu. Tim ini merupakan tim pertama dan sekaligus melakukan evaluasi terkait kebutuhan dan masalah yang terjadi di Mamuju.

Kemudian akan menjadi masukan sekaligus persiapan untuk tim selanjutnya yang akan dilepas pekan depan.