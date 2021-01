Promo J.CO Terbaru 11-15 Januari 2021, 4 Dozen Jpops Plus 2 Avocado Frappe hanya Rp 155 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Donat termasuk salah satu cemilan favorit di berbagai kalangan masyarakat.

Jenis makanan ringan yang lezat sekaligus juga mengenyangkan dan bergizi.

Donat bisa didapatkan di mana saja di outlet terdekat bahkan di restoran berkelas banyak juga yang menyajikan makanan ini salah satunya adalah J.CO.

Saat ini J.CO menghadirkan Weekly Promotion mulai 11-15 Januari 2021.

Sangat cocok untuk kalian yang ingin seru-seruan bersama orang terdekat.

Promo kali ini menghadirkan empat lusin JPOPS dan dua Avocado Frappe hanya Rp 155 Ribu.

Pramusaji J.CO, Andi, Rabu (13/1/2021) mengatakan jika pembelian produk Weekly, hanya tersedia di website delivery.

"Pembelian J.CO tidak dapat ditukar dengan promo lain dan tidak berlaku di hari Sabtu,Minggu dan libu nasional," ujarnya.

Tak hanya itu ia juga menjelaskan ada promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP spesial tahun baru 2021 yang berlaku 8-15 Januari 2021.

"Kini bisa membeli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat," jelasnya.

Sebelumnya J.CO juga memiliki promo Be Merry, Be Jolly with jcoindonesia dengan 3 varian terbaru dari JCO Indonesia.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.(*)