Hanya Hari Ini, Buruan ke Starbucks Beli 2 Minuman Kemasan 1 Liter Hanya Rp 100 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi pecinta kopi Starbucks.

Khusus hari ini, 13 September 2021, Starbucks hadirkan promo Share Two-Gether.

Promo ini menawarkan 2 minuman kemasan 1 liter seharga Rp 100 ribu.

Pilihan paketnya antara lain Creamy Vanilla Latte plus Green Tea Latte, Classic Caramel Macchiato plus Creamy Signature Chocolate.

Emerald Green Tea Latte plus Unsweetened Caffe Latte, Creamy Vanilla Latte plus Classic Caramel Macchiato.

Classic Caramel Macchiato plus Emerald Green Tea, Classic Caramel Macchiato plus Indonesian Hazelnut Dolce.

Creamy Signature Chocolate plus Indonesia Hazelnut Dolce, Creamy Signature Chocolate plus Emerald Green Tea Latte, Creamy Signature Chocolate plus Creamy Vanilla Latte.

Temukan voucher khusus di dalam pesananmu untuk mendapatkan Bonus Stars di setiap pesanan Starbucks Delivers.

Sebelum memanfaatkan promo Starbucks, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu.

Promo Starbucks berlaku untuk pembelian take away, GoFood, dan GrabFood. Berlaku di gerai yang menyediakan kemasan 1 liter.

Promo Starbucks berlaku selama persediaan masih ada. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.(*)