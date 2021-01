VIDEO: Satu Janji Wijin Setelah Ada Video Syur Gisel dan MYD, Tegas Dia Katakan

TRIBUN-TIMUR.COM- Pebasket veteran Wijaya Saputra alias Wijin menunjukkan dukungannya kepada sang kekasih, Gisella Anastasia yang tersandung kasus video syur.

Dalam video #5MenitAja di kanal YouTube Boy William, Wijin mengutarakan pesan yang ingin disampaikannya kepada Gisel.

"Ya kalau gue pengin bilang ke dia, 'Sayang, pokoknya keep strong. Pokoknya Tuhan tetap jagain kamu no matter what happen'," kata Wijin seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Selain itu, Wijin juga berjanji tak akan mengubah sikapnya kepada Gisel apa pun keputusan akhir terkait kasus video syur tersebut.

"'Dan aku enggak akan berubah ke kamu no matter what happen'," ujar Wijin dengan wajah sedikit sedih.

Sebelumnya, Wijin juga menyampaikan kepada Boy William soal rencananya menikah dengan Gisel. Menurut Wijin, rencana untuk menikah itu ada.

Namun, ia menantikan waktu yang tepat untuk merealisasikannya.

Saat ini, diketahui masih menjalani proses hukum kasus dugaan pornografi terkait video syur 19 detik Gisel dengan Michael Yokinobu de Fretes. Gisel dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap keduanya tidak ditahan. Namun, Gisel dan Nobu dikenakan wajib lapor seiring kasusnya berjalan di ranah hukum

Artikel ini telah tayang di Kompas.com