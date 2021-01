Eva Susanti Ingin Lebih Banyak Waktu dengan Buah Hati

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Public Relation (PR) Executive Hotel Gammara Makassar, Eva Susanti mengatakan, kebersamaan dengan keluarga sangat penting.

Bagi perempuan yang akrab disapa Eva ini, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga tercinta.

"Menjaga quality time dengan anak jadi prioritas di tahun ini dan seterusnya," katanya pada Tribun Timur, Selasa (12/1/2021).

Meski demikian, ia juga tetap bekerja keras untuk mengimbanginya dengan pekerjaannya.

Di samping itu, hal lainnya yang tak boleh dianggap sepele ialah kesehatan.

"Menjaga pola hidup, kebersihan diri dan lingkungan serta positif thinking," ujarnya.

Menurut pemilik akun Instagram @aprodesia_Llilova untuk mewujudkannya, ia memastikan tidur yang cukup dan mengkonsumsi makanan sehat.

Eva juga membocorkan upayanya membagi antara pekerjaan dan keluarga.

"Selama Work From Home (WFH), pekerjaan sifatnya all the time. Membagi waktu untuk anak dan keluarga merupakan keharusan di sela-sela kesibukan dari gadget," kata perempuan yang hobi Travelling ini.

Apabila pekerjaaan sedang lowong, maka saatnya quality time dengan anak.

Selain itu, Eva juga punya impian bersama buah hati tercinta di tahun 2021 ini.

"Mudah-murahan Corona menghilang, mau liburan pertama bersama si kecil," ujarnya.

Ia berharap, seiring waktu semoga semua kembali normal seperti sediakala.