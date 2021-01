Iuran Peserta Mandiri Kelas III Naik Jadi Rp 35 Ribu per Bulan, BPJS Harap Tunggakan Tak Nambah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mengacu pada Perpres No 64 tahun 2020, per 1 Januari 2021 lalu peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri kelas III sudah membayar iuran BPJS Rp 35 ribu per bulan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Makassar, Greisthy E L Borotoding, Senin (11/1/2021) berharap kenaikan iuran dari Rp 25 ribu menjadi Rp 35 ribu karena pemangkasan subsidi dari pemerintah tidak berpotensi terhadap tingginya tunggakan.

"Semoga tidak bertambah, karena segmen peserta dan subsidi iuran oleh pemerintah sudah memperhitungkan kesanggupan peserta membayar iurannya setiap bulan," katanya.

Menurut dia, akan tersaring peserta yang mampu membayar iuran.

Sementara itu, peserta yang perlu disubsidi atau tidak mampu membayar iuran ditanggung penuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dengan penyesuaian iuran di tahun 2020 diharapkan akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada peserta," ujarnya.

Hal tersebut, tentu akan berdampak pada kepuasan peserta.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini yang masih belum usai, daya beli masyarakat menurun termasuk pekerja informal.

Khusus di cabang Makassar peserta mandiri yang menunggak periode Januari-Desember 2020 sebanyak 193.353 peserta.

"Rincian peserta yang menunggak, kelas I sebanyak 41.668 peserta, kelas II kelas 37.041, dan kelas III 144.644 peserta," sebutnya.

Adapun total peserta BPJS Kesehatan Makassar kelas I, II dan III hingga Desember 2020 sebanyak 2.961.916 peserta.

Dengan rincian, kelas I 392.231 peserta, kelas II 497.161 peserta, dan kelas III 2.071.878 peserta.

"Semoga di tahun 2021 jumlah peserta meningkat dan tunggakan berkurang," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit