Jangan Lupa AS Roma vs Inter Milan Malam Ini, Berikut Link Live Streamingnya

TRIBUN-TIMUR.COM - AS Roma bakal menjamu Inter Milan di Stadio Olimpico, pada Minggu (10/1/2021) malam. Link Live Streaming AS Roma vs Inter Milan di bagian akhir tulisan.

Laga antara AS Roma vs Inter Milan akan disiarkan secara Live RCTI+, Bein Sports 1 dan Vidio.com.

Pelatih tuan rumah AS Roma, Paulo Fonseca menyoroti kesolidan lini belakang timnya jelang bersua dengan pasukan Antonio Conte.

Kesolidan lini belakang dirasa perlu bagi Paulo Fonseca mengingat lawan yang dihadapinya berada di peringkat kedua.

Inter Milan berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 33 poin.

Giallorossi (julukan -AS Roma) membuntuti dibawah Inter Milan posisi ketiga dan hanya terpaut tiga poin.

Paulo Fonseca mengaku sudah paham betul bagaimana permainan Inter Milan namun ia juga masih memikirkan cara menghentikannya.

Untuk menghentikan kolektifitas Inter Milan, maka lini belakang Giallorossi dituntut penuh untuk berkonsentrasi tinggi dan meminimalkan kesalahan setiap individu.

“Inter memiliki pemain hebat dengan identitas yang kuat. Sangat mudah untuk memahami bagaimana permainannya, tapi sulit untuk menghadapi mereka, ”kata Paulo Fonseca dikutip dari laman Football-Italia.