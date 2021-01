Unhas Gelar Konferensi Internasional FSSAT 2021, Bahas Strategi Inovasi Pertanian Era Normal Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Fakultas Pertanian kembali menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "The 3rd International Conference on Food Security and Sustainable Agriculture in the Topics (IC-FSSAT)".

Seri konferensi ketiga kali ini mengusung tema "Strategies and Innovations in Agriculture to Ensure Food Security During New Normal and to Mitigate Disaster Impacts".

Pembukaan konferensi berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (8/1/2021).

Hadir sebagai keynote speaker Menteri Pertanian RI Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH., MH dan Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Adapun narasumber lainnya yakni Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.Si (IPB, Indonesia), Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., (Unhas, Indonesia), Prof. Takuya Sugahara (Ehime University, Jepang), Dr. Ravindra C. Joshi (CABI, South East Asia), Dr. Lau Wei Hong (University Putra Malaysia, Malaysia) dan Moh. Guo-Jhong (ICDF, Taiwan).

Dalam laporannya, ketua panitia Dr. Asmita Ahmad menuturkan konferensi ini mempertemukan para ahli bidang pertanian maupun kalangan akademisi guna membahas isu ketahanan panhan dan pertanian berkelanjutan daerah tropis.

"Kegiatan ini menghasilkan 383 paper, dimana 238 merupakan afiliasi Unhas dan 145 diluar Unhas. Nantinya paper lengkap dan telah diperiksa akan diterbitkan dalam journal dan prosiding terindeks scopus," jelas Asmita via rilis.

Kurang lebih 300 paper akan dipublikasi dalam prosiding internasional terindeks scopus, sesuai persetujuan panitia dan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Baharuddin menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara.

Kegiatan ini terlaksana dengan tujuan selain membangun jaringan, juga diharapkan ada kolaborasi riset terkait tema ketahanan pangan dan pertanian dalam kondisi era normal baru.