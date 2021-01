Sempat Return to Base di Bandara Hasanuddin, Sriwijaya Siap Diterbangkan Kembali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan 591, rute Makassar - Jakarta, yang return to base (RTB) atau kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin setelah 15 menit take off, Jumat (/8/1/21) malam, sudah siap diterbangkan kembali.

Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I SHIAM, Iwan Risdianto, mengatakan penumpang sudah kembali melakukan boarding pada pukul 22.00 Wita

"Sudah boarding tadi pukul 22.00 Wita," ujarnya, Jumat (8/1/2021).

Untuk sementara, penyebabnya diakibatkan karena kerusakan mesin.

"Analisa sementara, penyebabnya adalah kerusakan mesin (engine failure)," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar kabar di grup Whatsapp terkait pesawat tujuan Makassar - Jakarta kembali mendarat di Bandara Hasanuddin setelah 15 menit take off.

Adapun isi dari pesan Whatsapp yang beredar adalah, 'Pesawat tujuan mksr - jkt kembali mendarat di bndra hasanuddin stlh 15 menit take off'.