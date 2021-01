FKIP Unismuh Makassar dan Institut Teknologi Kanazawa Jepang Gelar Program Digital Bersama

FKIP Unismuh Makassar bekerjasama dengan Kanazawa Institute of Technology, Jepang yang bertajuk KIT Online Social Innovation Program 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unit Kerjasama dan Publikasi Internasional (UKPI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar kembali bekerjasama dengan Kanazawa Institute of Technology, Jepang.

Program ini bertajuk KIT Online Social Innovation Program 2021.

UKPI FKIP Unismuh Makassar sendiri akan menyeleksi sebanyak 4 Mahasiswa dari berbagai jurusan se-Unismuh Makassar.

Proses registrasi dibuka sampai 23 Januari 2021.

Adapun persyaratan utama dalam mengikuti program ini adalah harus mahasiswa aktif Unismuh Makassar dan juga merupakan alumni program Learning Express.

Program ini nantinya akan diikuti oleh negara lainnya seperti Singapore Polytechnic, Ho Chi Minh City College of Economics (Vietnam), Institute College of Technology dan Kanazawa Institute of Technology Jepang yg juga sekaligus Tuan Rumah.

"Program ini akan dilaksanakan secara Daring / virtual selama lima hari dari 22 – 26 Februari 2021," ungkap Kepala Unit Kerjasama FKIP Unismuh Makassar, Wildhan Burhanuddin.

Para mahasiswa akan melaksanakn project pengabdian internasional yang terfokus pada pengembangan Sosial Inovasi berbasis Design Thinking.

Selain itu mereka saling berbagi tentang budaya, bahasa dan ilmu pengetahuan lainnya.

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, Ph.D mengatakan, walaupun situasi Pandemic Covid-19, aktivitas internasionalisasi perguruan tinggi tidak mesti terhenti.

"Kita harus terus berpacu mencari alternatif, kita bisa melakukan digital partnership maka dengan kegiatan KIT Online Social Innovation Program 2021, mahasiswa masih tetap bisa berkolaborasi dengan Mahasiswa dari berbagai negara dalam memaksimalkan kemajuan penggunaan teknologi," tutur Alumni Program Doktor Universitas Teknologi Malaysia ini.

