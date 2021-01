Bosowa Berlian Raih Penghargaan Dealer Mitsubishi dengan Pelayanan Terbaik

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - PT Bosowa Berlian Motor (PT BBM) Makassar selaku authorized dealer kendaraan Mitsubishi Motors, memperoleh penghargaan dealer Mitsubishi dengan pelayanan pelanggan terbaik.

Pengahargaan Itu diberikan kepada Dealer PT BBM di Makassar.

Agen pemegang merek Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Kramayudha Sales Indonesia (PT MMKSI) mengumumkan hasil pencapaian dari Customers Satifaction Index (CSI) milik Dealer Bosowa Berlian Makassar di atas rata-rata Dealer mitsubishi yang lain di Indonesia.

PT BBM, yang memiliki visi menjadi Dealer Otomotif no 1 di Indonesia dengan Berbasis Teknologi Informasi terus membuktikan prestasi terbaiknya.

Menurut Nurhikmah Jafar Selaku Koordinator CS PT BBM, Team CSO (Customers Satisfaction Officer) adalah yang paling terdepan dalam mengatasi seluruh keluhan dan kebutuhan pelanggan setia Mitsubishi Motors.

"Komunikasi dan koordinasi yang baik dapat membuahkan Predikat The Best CS Performence 2019 dibawa pulang dan menjadi hadiah terindah diawal tahun 2021 ini. Dengan begitu, PT BBM berhasil memperkuat motto Where Your Heart Parked dibenak masyarakat," ujarnya, Kamis (07/01/2021).

Sistem pelayanan pelanggan berbasis teknologi dan saling terintegrasi satu sama lain membuat PT BBM dapat hadir lebih dekat dengan pelanggan setia Mitsubishi Motors.

Beberapa Inovasi yang dihadirkan tersebut adalah Bosowa Automotif Management System untuk dapat mengatur sistem Penjualan Hingga Purna Jual dan Chatbot cantik Tanya Bosowa yang khusus dibuat untuk menampung semua keluhan dan kebutuhan pelanggan setia Mitsubishi Motors.

Itu semua merupakan komitmen yang diberikan oleh PT BBM sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan atas kesetiannya menggunakan kendaraan Mitsubishi Motors.

Pencapaian ini akan terus menjadi pemantik bagi Bosowa Berlian Motor dan seluruh cabangnya untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik untuk semua masyarakat.

Keberhasilan atas pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama seluruh pihak dalam management PT BBM.