ASITA Sulsel Gencar Tawarkan Paket Reaktivasi Domestik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hampir seluruh sektor yang terdampak pandemi Covid-19 menghadirkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk tetap survive.

Salah satunya, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) yang hari ini, Kamis (7/1/2021) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50.

ASITA didirikan di Jakarta pada 7 Januari 1971 lalu.

Golden Celebration ini digelar serentak se Indonesia melalui secara virtual oleh

Dewan Pimpinan Pusat (DPP), ASITA memiliki 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Salah satunya DPD ASITA Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinahkodai Didi Leonardo Manaba.

Di tengah hajatan sederhana dengan protokol kesehatan ketat di Kopi Kebun, Kompleks Mustika Mulya, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Didi sapaan akrabnya membeberkan upaya ASITA Sulsel di tengah pandemi ini.

"Tentu banyak harapan di HUT ke-50 ini, meski sederhana apalagi situasi sekarang kita berada pada grafik puncak kedua, dimana puncak Covid-19 pertama di Maret 2020 lalu," katanya pada Tribun Timur, Kamis (7/1/2021).

Meski demikian, bagi Didi, pihaknya tetap bersyukur pasalnya fenomena ini cukup besar hikmanya bagi seluruh industri, khususnya pariwisata.

"Kami adalah devisa yang sudah banyak mendatangkan wisatawan sejak awal terbentuk. Bisa dikatakan usia Asita sudah matang untuk melihat proyeksi bisnis yang akan datang, termasuk dalam situasi sulit ini," ujarnya.