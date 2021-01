Anggaran Dipangkas Karena Covid-19, Tiga Bulan Insentif Tenaga Keagamaan di Enrekang Tak Dibayarkan

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Sejumlah tenaga keagamaan di Kabupaten Enrekang mempertanyakan belum dibayarkannya insentif bulanan mereka selama tiga bulan dari Pemda Enrekang.

Tenaga keagamaan sendiri meliputi imam masjid, muadzin, penyuluh, guru ngaji dan dasawisma.

Salah satu imam masjid di Enrekang yang enggan disebut namanya menyebutkan, pihaknya belum menerima insentif untuk bulan Oktober, November dan Desember 2020.

Padahal, biasanya insentif mereka yang berjumlah Rp 200 ribu per bulan dibayarkan per enam bulan sekali atau per semester. Dimana semester satu Januari-Juni dan semester dua Juli-Desember.

Namun, untuk tahun 2020 pembayaran insentif yang mereka terima hanya sampai bulan September atau 9 bulan.

Itupun jumlah yang mereka terima untuk periode Juli, Agustus dan September jumlah berkurang dari biasanya Rp 200 ribu menjadi Rp 190 ribu per bulan di tiga bulan tersebut.

"Kemarin kami dibayarkan hanya sampai bulan Sembilan, jumlahnya juga berkurang di tiga bulan terakhir itu sisa Rp 190 perbulannya ," katanya kepada TribunEnrekang.com, Kamis (7/1/2021).

Untuk itu, Ia mempertanyakan alasan tidak terbayarkannya insentif untuk Oktober, November dam Desember 2020 dan juga berkurangnya jumlah insentif menjadi Rp 190 ribu per bulan di bulan Juli, Agustus dan September.

"Iya kita hanya mau tau alasannya, apakah memang dipangkas karena Covid-19 atau bagaimana," pintanya.

Menanggapi hal itu, Kasubag Kesra Setda Enrekang, Zulkifli, mengatakan untuk insentif tenaga keagamaan tersebut memang hanya dibayarkan sampai September 2020 atau sembilan bulan saja.