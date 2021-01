Special Deal, Paket Nginap di The Rinra Mulai Rp 799 Ribu

Staf Hotel The Rinra menyambut tamu dengan tetap memakai masker.

The Rinra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di awal tahun 2021, The Rinra optimistis okupansi hunian hotel akan membaik.

Untuk itu, Hotel The Rinra menawarkan paket harga kamar khusus bagi para pelanggan setianya.

Paket harga kamar yang diberi nama Special Deal ini dibanderol mulai Rp 799 ribu per malam.

Tamu hotel bisa memanfaatkan penawaran ini dari Senin hingga Jumat.

Bagaimana dengan hari Sabtu? Manajemen pun telah menyiapkan harga spesial yakni mulai Rp 888 ribu per malam.

Harga tersebut berlaku selama bulan Januari hingga Februari 2021 mendatang.

"Paket harga kamar tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, gratis akses ke fitness center dan kolam renang serta fasilitas diskon 25 persen F&B di Lontar Dining dan Bar on 3 yang merupakan salah satu outlet semi outdoor di The Rinra Makassar," kata Marcom Manager Hotel The Rinra, Azis Munawir pada Tribun Timur, Rabu (6/1/2021).

The Rinra Makassar Kantongi Sertifikat CHSE

Saat ini Hotel The Rinra Makassar sudah mengantongi sertifikat Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) yang disingkat CHSE.

Sertfikat itu diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.