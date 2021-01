Harga Kedelai Naik, Pengusaha di Bone Perkecil Ukuran Tahu dan Tempe

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Pengusaha tempe di Kabupaten Bone mengeluhkan kenaikan harga kedelai.

Seorang pengusaha tahu dan tempe, Aulia menyatakan, kenaikan harga kedelai naik sejak Desember 2020 hingga awal Januari 2021. Kenaikannya bertahap.

"Di awal Desember harga kedelai Rp 8.500 per kilogram, kemudian naik Rp 9.500 per kilogram, Rp 11 ribu per kilogram hingga sekarang12.500 per kilogram," katanya saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (6/1/2021).

Dia membeli kedelai di Makassar kemudian dikirim ke Bone. Kedelai yang dibeli merupakan kedelai impor.

Meski terjadi kenaikan harga kedelai, tetapi harga tahu dan tempe ia jual tidak mengalami kenaikan. Untuk menyiasati, terpaksa ukuran tahu dan tempe diperkecil.

"Harga tidak kami naikkan. Nanti masyarakat heran. Jadi hanya ukuran dan takarannya dikurangi," tuturnya.

Hal senada disampaikan pengusaha tahu dan tempel lainnya, Suhaena.

Ia mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai. Kalaupun ada harganya sudah naik.

"Susah cari kedelai. Kalau ada, harganya mengalami kenaikan," keluhnya.

Biasanya ia membeli kedelai per karung dengan berat 50 kilogram. Harganya sebelum naik Rp 450 ribu. Sekarang Rp 500 ribu.

Kata dia, harga bahan kedelai naik, akan tetapi harga tahu dan tempe di pasaran tak alami kenaikan. Saat ini, Suhaena harus mengurangi produksinya.

Ia meminta agar pemerintah turun tangan mengatasi harga kedelai yang melonjak tinggi.

"Semoga bisa distabilkan kembali harga kedelai," pintanya.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar