Gratis, Webinar HMI Kedokteran Unhas Bahas Tips & Trik Berbisnis, Daftar di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - HMI Komisariat Kedokteran Unhas Cabang Makassar Timur mengadakan kegiatan business talks yang bertema “Overcome the Challenge and be an Innovative Entrepreneur in New Normal Era.”

Kegiatan yang akan diadakan secara daring tersebut akan membahas tips dan trik untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis dikala Pandemi Covid-19 melanda.

"Akan membahas juga siasat untuk mengembangkan bisnis di era setelah landemi Covid 19," ujar Ketua Panitia, Widya Inayah.

Menghadirkan berbagai narasumber hebat, diantaranya H. Ahmad Sahroni (Pengusaha dan anggota DPR RI), dr. Ardiansyah Bahar, M.KM (CEO Merial Health) dan drg. Muh. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (9/1/2021) pukul 9.30 Wita.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual dan gratis ini dapat diakses dengan melakukan registrasi di link

Ketua Umum HMI Komisariat Kedokteran Unhas Cabang Makassar Timur, Muhammad Iftikhar Musa’ad mengharapkan dengan adanya kegiatan Business Talks ini menjadi momen belajar dan membangun semangat mahasiswa se-Indonesia untuk bergerak dalam dunia usaha.

Dirinya juga mengatakan masa pandemi ini bukan hanya sebagai sebuah tantangan tetapi juga memanfaatkan peluang dalam menciptakan serta meningkatkan usaha mereka.

"Kita berharap dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat besar bagi setiap yang telah maupun yang baru ingin memulai usaha," tuturnya.

