Gerry Marsden Penyanyi Lagu Kebesaran Liverpool 'You'll Never Walk Alone' Wafat di Usia 78 Tahun

Sosok Gerry Marsden, Penyanyi Lagu Kebesaran Liverpool 'You'll Never Walk Alone'

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar duka datang dari Merseyside, pelantun tembang You'll Never Walk Alone, Gerry Marsden yang tergabung dalam Gerry and the Pacemakers meninggal dunia.

Ia meninggal dunia di usia 78 tahun.

Pihak keluarga menyebut Gerry Marsden meninggal pada Minggu (3/1/2021) karena sakit, namun tidak berhubungan dengan Covid-19 yang masih mewabah di Inggris.

Melansir Sky News, Gerry yang merupakan penyanyi utama grup band Gerry and The Pacemakers tutup usia di Rumah Sakit Arrowe Park, Wirral, pada Minggu (3/1/2021) pagi waktu setempat.

Meninggalnya Gerry telah dikonfirmasi secara langsung oleh sang agen, Robert Pratt.

"Saya dan The Pacemakers sangat terpukul mendengar berita duka atas meninggalnya Gerry Marsden MBE," ucap Pratt.

"Kehilangan legenda seperti dia tidak pernah mudah.

Kami semua diberkati untuk bekerja dengan Gerry selama bertahun-tahun.

Kami mengirimkan belasungkawa dan simpati terdalam kepada istrinya dan juga keluarga atas momen yang menyedihkan ini," imbuh Pratt.

Gerry dikenal sebagai musisi yang lahir, besar dan melegenda di Kota Liverpool.