Promo A&W Weekend Deals Mulai Rp 52 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lagi cari ide untuk makanan dihari pertama tahun baru? Dari pada bingung mending langsung beli promo Weekend Deals dari AW saja.

Menu paketnya ada Deal A sudah dapat 8 potong ayam dan 4 chicken chunks dibanderol Rp 118 ribu, Deal B ada 2 aroma chicken, 4 chicken chunks dan 2 nasi seharga Rp 52 ribu.⠀

Syarat dan ketentuan sebagai berikut

1. Berlaku dari tanggal 01-03 Januari 2021.

2. Berlaku untuk seluruh cabang yang masih operasi kecuali store Bandara.

3. Untuk semua pembelian Dine-in, Delivery 14061,GrabFood, GoFood, Take Away dan Drive Thru.

4. Berlaku untuk