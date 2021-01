Guru Ngaji di Wajo Dapat Intensif dari Gubernur Sulsel

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Sebanyak 75 guru mengaji di Kabupaten Wajo mendapatkan intensif dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Jumat (1/1/2021).

Penyerahan melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) Sulawesi Selatan itu dilakukan di Masjid Darussalam, Sengkang, Kabupaten Wajo.

Menurut Wakil Ketua DPW BKPRMI Sulsel, Muhammad Zulkarnain, intensif yang dikucurkan Gubernur Sulsel untuk guru mengaji sebesar Rp 2,5 M, yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota.

"Ini intensif 2020, kebetulan Kabupaten Wajo dapat 75, untuk indikatornya keaktifan, jumlah santri, dan guru ngaji yang berstatus PNS itu tidak masuk kategori, kita serahkan sepenuhnya ke LPPTAQ," katanya.

LPPTAQ Kabupaten Wajo sendiri mencatat, ada lebih dari 2.000 guru mengaji di Bumi Lamaddukelleng.

Lebih lanjut, intensif yang diterima guru mengaji sebesar Rp 1 juta.

Sebab, total keseluruhan guru mengaji yang mendapatkan intensif di Sulawesi Selatan sebanyak 2.500 orang.

"Pak Gubernur sudah menjanjikan di 2021 ini akan ditambah lagi, targetnya tahun ini 10.000 guru mengaji akan mendapatkan instensif," katanya.

BKPRMI Sulsel mencatat, ada lebih dari 18.000 guru mengaji di Sulawesi Selatan.

Kedepannya, agar data guru mengaji kian akurat, sistem by name by adress akan diterapkan.

Pemberian instensif guru mengaji pada 2020 itu adalah yang pertama di masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Rencananya, program tersebut akan berlanjut pada 2021.