FOTO: Urban And Co Hadir di Nipah Mall, Gelar Diskon Hingga Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Pengunjung mengamati aneka koleksi fashion di Urban And Co di Nipah Mall jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (28122020). Urban And Co satu-satunya di Makassar ini menggelar promo diskon akhir tahun yang berlangsung hingga 31 Desember mendatang. tribun timurmuhammad abdiwan