Buruan, Promo Spicy Treats di Richeese Factory Mulai Rp 13 Ribu Saja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo di Richeese Factory emang gak ada habis-habisnya.

Kalian bisa nikmati kembali Promo Spicy Treats, Combo 1 Fire Chicken dibanderol Rp 29.091 ribu.

Combo 2 Fire Drumstic Rp 29.091 ribu, dan Twisted Fries Rp 13.637 ribu.

Bisa tambah menu add on juga untuk setiap pembelian menu combo ya!

Berikut Syarat & Ketentuan:

1. Promo berlaku 28 - 29Desember 2020.

2. Berlaku di seluruh outlet Richeese Factory

3. Promo berlaku Dine In, Take Away, Drive Thru dan pemesanan via aplikasi online.

4. Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan di outlet.

5. Pembelian add on hanya berlaku untuk menu combo.

6. Setiap pembelian 1 paket combo, hanya dapat melakukan pembelian 1 add on menu.

7. Harga belum termasuk pajak.

8. Harga berbeda di setiap outlet dan wilayah.