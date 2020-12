PSBB McDonald's, 5 Potong Ayam Krispi Plus 3 Teh Botol Sosro Hanya Rp 60 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pencinta ayam krispi bisa menikmati promo McD bertajuk Promo Saat Butuh Berhemat (PSBB).

Lewat promo McD kali ini, kamu bisa membawa pulang PaMer 5 dan 3 teh botol sosro seharga Rp 60.909 ribu.

Untuk menikmati promo McD ini, kamu bisa memesannya melalui takeaway, dine in, drive thru, McDelivery, Go Food ataupun Grabfood.

Kabar gembiranya, promo PSBB berlaku di seluruh outlet McD.

Tak hanya itu, kamu bisa mencampur rasa ayam krispi sesuai selera saat memesan PaMer 5.

Seperti 5 potong spicy dan 2 potong krispy atau 5 potong spicy atau 5 potong krispy.

Diketahui, promo ini berlaku mulai 26 Desember hingga 30 Desember 2020 mendatang.

Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku untuk promo McD PSBB.

1. Harga belum termasuk pajak, harga PaMer 5 ala carte bisa berbeda di setiap restoran.

2. Berlaku dine in, take away, drive thru, dan delivery jam.

3. Potongan ayam terdiri dari 3 potongan besar dan 2 potongan kecil, tergantung ketersediaan di restoran.

4. Pilihan ayam krispy atau spicy.

Makan banyak jadi lebih hemat dan tidak pakai ribet, yuk serbu promonya sekarang di McD terdekat atau McDelivery.(*)