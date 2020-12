Link Streaming & Sinopsis My Lecturer My Husband Episode 5: Inggit Hamil Anak Pak Arya?

poster my lecturer my husband

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Serial My Lecturer My Husband telah tayang di layanan streaming iflix mulai Jumat (11/12/2020).

My Lecturer My Husband belakangan menjadi perbincangan hingga trending di media sosial.

Serial garapan MD Pictures ini mempertemukan Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina sebagai dua pemeran utama.

My Lecturer My Husband merupakan web drama yang tayang di iFlix dan WeTV serta diadaptasi dari novel Wattpad Gitlicious.

Drama ini berkisah seputar kehidupan rumah tangga mahasiswa Inggit (Prilly Latuconsina) dengan dosen yang dibencinya Arya (Reza Rahardian).

Keduanya lalu dijodohkan oleh ayah Inggit (Tegar Satrya).

Kisahnya diangkat dari novel berjudul sama karya Gitlicious, sementara filmnya diarahkan sutradara Monty Tiwa.

Sinopsis episode 5, Jumat (25/12/2020) 18.00 WIB di WeTV dan iflix:

Pada trailer episode 5, cerita berlanjut ketika Arya yang panik mengantarkan Inggit ke Rumah sakit Cipta Sehat menggunakan kursi roda.

Inggit sendiri sudah tidak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit.