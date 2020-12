INI 7 Daftar Lagu Natal Bahasa Inggris Indonesia, Natal Winter Things hingga Holly Jolly Christmas

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini daftar 7 lagu Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia paling populer.

Bisa jadi pilihan musik hiburan bareng keluargamu.

Ada Natal Winter Things, Holly Jolly Christmas, dan lainnya.

Saat perayaan Natal, sejumlah lagu-lagu bernuansa rohani selalu diputar untuk menghiasi momentum tersebut.

Berikut rekomendasi lagu-lagu natal Indonesia dan barat populer ini dapat menemani perayaan Natal bersama orang terkasih:

1. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

"All I Want for Christmas Is You" adalah lagu yang diciptakan oleh Mariah Carey dan Walter Afanasieff dan dinyanyikan oleh Mariah Carey.

Lagu tersebut dirilis pada tanggal 1 November 1994 sebagai singel utama dari album studio keempatnya dan album natal pertamanya, Merry Christmas.

Dimaksudkan sebagai lagu cinta uptempo, lagu ini menggunakan banyak vokal latar, alat musik chimes serta synthesizer.