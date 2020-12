Alumnus Amerika Serikat Kuasai Jabatan Menteri Ekonomi Indonesia, Ada Pencetus Omnibus Law 

Presiden Joko Widodo melantik 2 alumnus universitas asal Amerika Serikat. Ia adalah Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi.

Sehingga, menteri bidang ekonomi didominasi alumnus negara super power ini.

TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden Joko Widodo baru melantik Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Istana Negara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 23 Desember 2020.

Selain itu, Joko Widodo juga melantik Muhammad Lutfi menjadi menteri perdagangan.

Kedua menteri adalah alumnus perguruan tinggi luar negeri.

Mereka dulu sama-sama kuliah di Amerika Serikat.

Dalam menteri yang menaungi perekonomian didominasi oleh alumnus Amerika Serikat.

Hanya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi UMKM Teten Masduki, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Ketegakerjaan Ida Fauziyah alumnus dalam negeri.

Ditinjau dari kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat, hingga kuartal III 2020, nilai investasi dari AS mencapai US$ 480,1 juta.

Proyek yang dibangun dari negeri super power itu mencapai 1.024 proyek.

Sementara itu jika dilihat trennya, investasi asal AS semakin menurun sejak 2017.

Pada 2017 merupakan puncak tertinggi dengan nilai investasi US$ 2 miliar. Kemudian semakin menurun pada 2018 sebesar US$ 1,2 miliar dan 2019 sebesar US$ 989,3 juta.