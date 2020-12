45 Ucapan Selamat Natal, Cocok Dikirim via WhatsApp untuk Orang Terkasih, Bisa Jadi Status Medsos

TRIBUN-TIMUR.COM - Ucapan Selamat Natal, Cocok Dikirim via WhatsApp untuk Orang Terkasih, Bisa Jadi Status Medsos

Simak kumpulan ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021 berbahasa Inggris lengkap dengan artinya dalam artikel ini.

Sudah sejauhapa persiapan Natalmu hari ini, Jumat 25 Desember 2020?

Hari Raya Natal diperingati setiap umat Kristiani.

Jangan lupa untuk selalu menebarkan kasih Natal ke sanak saudara dan kawan-kawan tercintamu ya.

Jika sulit bagimu untuk mengucapkannya, kamu bisa menyambaikan lewat kata-kata.

Baca juga: Kumpulan Pantun Lucu dan Kata-kata Mutiara Ucapan Natal 2020, Cocok untuk Status atau Dikirim

Baca juga: Menteri Agama Mengucapkan Selamat Hari Natal: Rayakan Natal dengan Sederhana dan Berbagi Kasih

Meski terlihat sepele, mengirimkan ucapan natal akan sangat berarti bagi mereka yang merayakannya.

Dikutip Tribunnews dari berbagai sumber, berikut ini 45 kumpulan ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 yang cocok untuk update status WhatsApp, Instagram dan Facebookmu.

Merry Christmas (Freepik)

1. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.

(Semoga Natal Anda dipenuhi dengan mukjizat dan makna sejati dari saat natal ini.)