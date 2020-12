LANGGANAN FTV Aliyah Faizah Main di Ikatan Cinta RCTI Jadi Cantika Siap Ambil Reina dari Al Andin

LANGGANAN FTV Aliyah Faizah Main di Ikatan Cinta RCTI Perankan Cantika Siap Ambil Reina dari Al & Andin

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI diketahui memiliki rating tertinggi di televisi Indonesia.



Jalan ceritanya yang berbeda dengan sinetron pada umumnya membuat penonton jadi semakin penasaran dan menantikannya terus menerus.



Tokoh Aldebaran dan Andin yang diperankan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo merupakan penyebab yang membuat pemirsa klepek-klepek.



Chemistry dengan lawan mainnya, Amanda Manopo pun sangat memukau.



Kehidupan Arya Saloka dan Amanda Manopo pun terus menjadi sorotan.



Tak hanya Arya Saloka pemeran Aldebaran yang menjadi sorotan, namun tokoh-tokoh yang terlibat dengan Aldebaran juga menjadi daya tarik tersendiri.



Sebut saja Evan Sanders (Nino), Arya Saloka (Aldebaran), Glenca Chysara (Elsa), Surya Saputra (Surya), dan masih banyak lagi lainnya.



Selain Amanda Manopo sebagai Andin, akting Aliyah Faizah juga tak kalah bagus di sinetron Ikatan Cinta.



Sinetron Ikatan Cinta kehadiran pemain baru yakni Aliyah Faizah yang berperan sebagai Cantika.



Cantika merupakan pemilik Cantika Skin Care.



Cantika dan suaminya, Purnomo ingin mengadopsi Reyna karena Reyna mirip dengan anaknya yang sudah meninggal.



Aliyah Faizah merupakan seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia.



Ia lahir di Kendari, pada 2 Juni 1993.



Aliyah dikenal memiliki darah Sulawesi dan Belanda.



Namanya semakin dikenal ketika berperan dalam Film Mereka yang Tak Terlihat sebagai Citra.



Di film tersebut dia berperan bersama Sophia Latjuba dan Estelle Linden .



Sederan film yang telah dibintangi Aliyah Faizah di antaranya Mereka yang Tak Terlihat (2016).



Di film tesebut ia berperan sebagai Citra, Yowis Ben (2017) sebagai Aliyah, Titisan Setan (2017), Revan & Reina (2017) dan Nikah Yuk (2019).



Selain film layar lebar Aliyah Faizah juga berperan di sejumlah sinetron dan FTV.



Sinetron yang dibintanginya yakni Semua Indah Karena Cinta dan Cinta Tiada Akhir.



Sedangkan FTV yang dibintanginya yakni Cinta Driver Online dan Kecantol Cinta Juragan Jengkol sebagai Reni.



Dikutip dari TribunJogja.com ia juga banyak bermain di FTV dan beberapa sinetron.



Salah satunya, Tukang Ojek Pengkolan.



Perannya yang cukup dikenal yakni sebagai Lola di Tukang Ojek Pengkolan.



Lola bekerja sebagai karyawati Kurir Paket CBE.



Ia salah satu penghuni Kos Bang Simin.



Lola juga pernah digebet Purnomo.



Yang khas dari Lola yakni sering ngomong "Lah, iya"



Berikut daftar FTV yang diperankan oleh Aliyah Faizah:



- Kecantol Cinta Juragan Jengkol sebagai Reni



- Terciduk Cinta Anak Bawang sebagai Mawar



- Si Rama Takut Jatuh Sinta sebagai Marsha



- Dari Pizza Jadi Cinta sebagai Vivi



- Mantan Yang Tak Diundang



- Soulmate Yang Tertukar sebagai Tita



- Pacar Honorer sebagai Fanny



- Hatiku di Skakmat By You



- Cermin Kehidupan: Dosa Seorang Hakim (2017)



- Cinta Gue Mentok di Ciwidey (2017)



- Sesama Gebetan Dilarang Mendahului (2017)



- Jomblo Cantik Takut Mudik (2017)



- Antara Cinta Dan Pizza (2017)



- Kisah Nyata: Suami Hilang Ingatan Aku Menderita (2017)



- Love Is Buta (2017) sebagai Sissy



- Pacarku Pelupa (2018) sebagai Devi



- Cinta Driver Online (2018) sebagai Resya



- Kisah Nyata: Aku Tak Takut Bersaing Dengan Cinta Pertama Suamiku (2019)



- Kisah Nyata: Kunikahi Gadis Kaya Demi Membayar Utang Pacarku (2019)



- Catatan Harianku: Cinta Yang Hilang (2020) sebagai Karin



- Catatan Harianku: Ruang Rindu (2020) sebagai Aurel



Daftar film yang diperankan Aliyah Faizah:



- Mereka yang Tak Terlihat (2017)



- After School Horror 2 ( 2017)



- Yowis Ben (2018)



- Titisan Setan (2018)



- Revan & Reina (2018)



- Yowis Ben 2 (2019)



- Nikah Yuk (2020)