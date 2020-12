Kata-kata Mutiara Selamat Natal 2020 Bahasa Indonesia & Inggris, Bisa Dikirim ke Kerabat & Keluarga

TRIBUN-TIMUR.COM - 50 Kata-kata Mutiara Selamat Natal 2020 Bahasa Indonesia & Inggris, bisa dikirim ke kerabat dan keluarga.

Selain itu, Kata-kata Mutiara Selamat Natal ini juga cocok dibagikan kepada kerabat dan orang terdekat.

Tahun ini, Hari Raya Natal jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020.

Banyak cara untuk merayakan Natal, satu di antaranya dengan membagikan ucapan atau kata-kata terkait hari Natal.

Pengunjung melihat ornamen Natal yang dihadirkan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Kamis (17/12/2020). Jelang Hari Raya Natal, beberapa pusat perbelanjaan menghiasi setiap sudut bangunannya dengan ornamen-ornamen Natal. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Ucapan ini bisa kamu bagikan ke kerabat, sanak saudara, keluarga, teman, atau seseorang yang spesial bagi kamu.

Berikut 50 Ucapan Selamat Natal yang dikutip dari Americangreetings dan Tinyprints:

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas… and an amazingly awesome new year!

Selamat merayakan Natal… dan tahun baru yang luar biasa mengagumkan!

3. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.