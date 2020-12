Cara Menyampaikan Belasungkawa dalam Bahasa Inggris, Ada Terjemahan dan Contoh Kalimatnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Yuk belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyamaikan duka cita atau belasungkawa dalam Bahasa Inggris.

Saat keluarga teman atau atau kerabat kita meninggal dunia, kita biasanya menyampaikan duka cita atau belasungkawa.

Kalimat duka cita itu untuk menyatakan simpati dan juga kepedualian kita.

Kalimat-kalimat yang disampaikan bisa memberikan ketenangan dan ketabahan bagi orang yang merasa kehilangan.

Duka cita dalam bahasa Inggris disebut “condolences”.

Untuk mengungkapkan belasungkawa, kalimat yang bisa digunakan ialah “Please accept my deepest condolences”.

Namun ada kalimat lain yang bisa digunakan. Melansir Cambridge Dictionaries Online blog dari Liz Walter, berikut beberapa contoh ungkapan simpati:

Formal:

I am writing to express my sincere condolences on the death of your (wife/son/grandmother, etc.). / Saya menulis untuk mengungkapkan belasungkawa atas kematian (istri/anak/nenek, dll.) Anda.

Please accept my deepest sympathy. / Mohon terima rasa simpatiku yang terdalam.

Informal:

I was so sorry to hear about your loss/the sad news about your sister. / Aku turut berduka atas kehilanganmu/berita duka tentang adikmu.

Dengan mengucapkan hal-hal baik atau kenangan:

Your dad/brother was such a lovely person/was always kind to me, etc. / Ayah/kakakmu adalah orang yang menyenangkan/selalu baik padaku.

I have so many wonderful memories of your dad. / Aku punya banyak kenangan indah bersama ayahmu.

Untuk orang yang tidak terlalu dikenal:

I know how much Peter meant to you. / Aku tahu betapa Peter sangat berarti bagimu. It’s never easy to lose a parent. / Kehilangan orangtua tidak pernah mudah.

I can’t imagine how you must feel. / Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu.



