Ucapan Selamat Natal 2020 Bikin Baper Tapi Bermakna, Bahasa Indonesia & Inggris, Kirim di WhatsApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Ucapan Selamat Natal 2020 Bikin Baper Tapi Bermakna, Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris

Natal 2020 tinggal menghitung hari, Jumat 25 Desember 2020 mendatang, masyarakat yang merayakan akan bersuka cita menyambut hari spesial tersebut.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, jadikan hari Natal mu tetap berkesan.

Rayakan Hari Natalmu, dengan saling berbagi ucapan selamat Natal kepada teman, keluarga, dan orang terdekat Anda.

Tribunnews telah menyiapkan beberapa kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Cocok untuk di-posting atau dikirim di sosial media dan teman atau saudara Anda.

Dirangkum dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com, berikut ini 40 kutipan ucapan Selamat Natal dan bahasa Indonesia yang cocok untuk Anda di Tahun 2020.

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!