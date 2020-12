Lupa Perkenalkan Istri, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno: Let's Get to Work, We Don't Have Much Time

TRIBUN-TIMUR.COM - JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio, Rabu (23/12/2020).

Sandi, sapaan akrab Sandiaga, ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan tanpa sebab.

Sandi diharapkan mampu mempersiapkan lima destinasi wisata super prioritas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu satu tahun.

"Arahan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, saya ingin garisbawahi beberapa arahan. Pertama-tama kita harus cepat bergerak, saya dikasih waktu yang sangat singkat, satu tahun, untuk beliau bisa melihat kesiapan lima destinasi super prioritas," kata Sandi.

Lima destinasi wisata super prioritas ini bukan hanya merujuk pada bentuk infrastrukturnya, tapi juga harus disertai berbagai detail dan konten yang mempromosikan kebudayaan Indonesia.

"Pak Presiden itu sangat detail, dia bilang tari-tarian, the best of the best, kostumnya, seni dan budayanya, talentanya, SDMnya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Itu yang dia sampaikan pertama," ujar suami Nur Asia itu.

Selain itu Presiden Jokowi juga menginstruksikan Sandi untuk mempersiapkan calendar of event.

Calendar of event itu terdiri atas event berskala kecil yang digelar mingguan, event berskala medium yang digelar tiap bulan, dan event berskala internasional yang digelar tahunan.

"Dari event yang skalanya ini kecil mingguan, tapi memang harus ada. Beliau berpesan juga event bulanan, skala medium, skala regional dan yang wow, oh my God, yang world class, skala dunia, itu every year. Jadi itu semua perlu kolaborasi," kata Sandi.

Selain itu, Wakil Presiden Maruf Amin juga mengingatkan Sandi agar menjalankan protokol Covid-19 secara ketat dan disiplin.