Pembangunan Puri Mutiara Extension Tahap 2 Sudah 60 %, Rumah Premium di Tengah Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mutiara Property terus melakukan pembangunan Puri Mutiara Extension (Tahap 2).

Promotion Officer Mutiara Property, Riany mengatakan, progres pembangunan Puri Mutiara Extension sudah mencapai 60%.

"Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 60%, rata-rata semua sudah tutup atap," jelas Riany, Selasa (22/12/2020).

Dirinya mengatakan bahwa unit di Puri Mutiara Extension sangat terbatas.

"Unit sangat terbatas, karena rumahnya premium dan lokasi rumahnya sangat bagus," katanya.

Terdapat tiga tipe di Puri Mutiara yakni the manor ukuran 8x16, the grand ukuran 9x16, dan the penthouse ukuran 11x20.

Harga yang ditawarkan mulai Rp. 2,7 M hingga Rp 5 M.

"Harga di Puri Mutiara sudah all in termasuk pajak PPN, surat-surat seperti BPHTB, sertifikat SHGB, AJB, IMB, BBN," jelas Riany.

Lokasi strategis

Lokasi Puri Mutiara Extension sangat strategis.