MAXI Yamaha Dominasi Penghargaan Bergengsi di Penghujung 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Line up MAXI Yamaha kembali sukses mendominasi gelar penghargaan bergengsi di ajang GridOto Award 2020 pada Desember 2020.

Dari total 11 penghargaan yang didapatkan oleh Yamaha, empat diantaranya diberikan untuk line up MAXi Yamaha yaitu All New NMAX 155 Connected, LEXI dan XMAX.

All New NMAX 155 Connected sendiri berhasil mendapatkan dua penghargaan yang salah satunya merupakan nominasi paling prestius di ajang tersebut, yaitu Motorcycle of The Year 2020.

Dan satu penghargaan lainnya adalah Best Skutik di kelas 150cc.

Jika di total sejak peluncurannya di akhir tahun 2019, motor yang dapat terhubung dengan smartphone pengendara melalui aplikasi Y-Connect ini telah berhasil mengantongi empat penghargaan bergengsi di Indonesia.

“Sejak diluncurkan lima tahun lalu kategori MAXI Yamaha yang kami tawarkan kepada konsumen area Sulselbar menjadi trendsetter skutik premium di area pemasaran kami, Bahkan hingga 2 tahun terakhir selalu menempati kisaran 35% dari kontribusi penjualan bulanan kami atau kisaran 3.000 sampai 4.000 unit/bulan," ujar GM Marketing PT Suracojaya Abadimotor, Frengky J Tunandar dalam rilis yang diterima Tribun.

Pencapaian tersebut tentu menjadi bukti bahwa All New NMAX 155 Connected yang merupakan produk global, memang memiliki kualitas yang baik dan menjadi pilihan utama sebagai teman berkendara konsumen Indonesia.

Sementara untuk LEXI, motor yang baru saja merilis varian warna baru Prestige Silver ini berhasil memenangkan gelar sebagai Best Skutik di kelas 125cc. Lalu kemudian disusul dengan XMAX yang berhasil merebut predikat sebagai Best Skutik di kelas 250cc.

Banyaknya motor-motor MAXi Yamaha yang ditetapkan sebagai motor terbaik di kelasnya tentu mencerminkan besarnya komitmen Yamaha dalam menghadirkan produk-produk berkualitas yang dapat menjawab kebutuhan mobiltas masyarakat sesuai dengan perkembangan terknologi serta tren gaya hidup.

Semangat untuk menghadirkan produk-produk terbaik melalui inovasi ini dapat dilihat dari banyaknya produk baru yang diluncurkan oleh Yamaha beberapa waktu belakangan ini.

Seperti dengan hadirnya generasi terbaru All New Aerox 155 Connected dan varian anyar All New NMAX 155 Connected (standard upgrade) yang semakin memperkuat keluarga MAXi Yamaha.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co. id/ atau Instagram resmi Yamaha Sulselbar @suracoyamahaofficial.(*)