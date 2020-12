Netizen Tak Terima Lesty Kejora Masuk 5 Besar The Most Beautiful Women Dunia, Penjelasan TB World

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang tak mengenal sosok pedangdut muda Lesty Kejora.

Sejak menjuarai ajang pencarian bakat, namanya terus melambung hingga saat ini.

Bahkan kariernya seakan tak pernah redup dan semakin cemerlang.

Suaranya yang begitu merdu membuat siapapun yang mendengar akan tersanjung.

Baru-baru ini, Lesty menjadi perbincangan publik.

Pasalnya warganet begitu ramai membicarakan Lesty di media sosial Twitter usai muncul unggahan dari Top Beauty (TB) World.

Dilansir dari Kompas.com, Lesti menduduki peringkat 5 dalam daftar The Most Beautiful Women of 2020 (perempuan tercantik 2020) yang disusun Top Beauty World.

TB World merilis secara resmi daftar tersebut melalui akun media sosialnya YouTube dan Twitter, @Dtopbeautyworld.

Peringkat Lesti lebih tinggi dibandingkan para pesohor dunia seperti Selena Gomez, Taylor Swift, serta bintang Kpop Lisa dan Jennie (BLACKPINK), juga Irene Red Velvet.

Daftar tersebut mendapat beragam reaksi dari warganet Indonesia. Ada yang bergembira dengan perolehan Lesti, tetapi ada pula yang tidak sepakat dengan pilihan TB World tersebut.