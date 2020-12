Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020, Bahasa Inggris & Indonesia, Menyentuh Hati

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Ibu atau Mothers Day jatuh pada besok Selasa, 22 Desember 2020.

Berikut ini Kumpulan 70 ucapan Selamat Hari Ibu atau Mothers's Day.

Dalam artikel terdapat Kumpulan Ucapan Hari Ibu 22 Desember 2020, Bahasa Inggris & Indonesia, menyentuh hati.

Untuk merayakan hari ibu kamu bisa memberinya hadiah yang menarik.

Hadiah paling mudah adalah berupa ucapan. Anda harus memastikan sudah punya kata-kata mutiara Hari Ibu , ucapan selamat Hari Ibu ,

Memberikan ucapan selamat Hari Ibu akan sangat berarti baginya.

Berikut Tribunnews rangkum 70 ucapan Hari Ibu dari Wishes Quotes dan Homemade Gifts Made Easy.

Ucapan berikut hadir dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

1. Ibu, kamu adalah teman pertamaku dan setelah bertahun-tahun ini kamu masih menjadi teman kerajaan sejati Aku.

Mom you were my first friend and after all this years you still have been my true royal friend.