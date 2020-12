CFC Hadirkan Paket Paling Favorit, 3 Potong Ayam Hanya Rp 38 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - California Fried Chicken (CFC) memberikan promo menarik yang berlaku hingga 31 Desember 2020.

Di CFC Mal Panakkukang Makassar, misalnya, Paket Paling Favorit bisa dinikmati bersama kerabat dengan harga spesial.

"Untuk menyambut akhir tahun, kami menghadirkan tiga Paket ayam favorit," ujar Pegawai CFC, Rini, Senin (21/12/2020).

Paket Paling Favorit ini terdiri atas 3 potong ayam yang dibanderol dengan harga Rp 38 ribu.

Kemudian 5 potong ayam seharga Rp 55 ribu, sedangkan 7 potong ayam kini hanya Rp 76 ribu.

Paket yang ditawarkan ini berlaku syarat dan ketentuan.

"Pembelian CFC berlaku dine in, take away, dan bisa diorder melalui grabfood dan GoFood," pungkasnya.(*)