Agnez Mo, Raisa, Cinta Laura dan Rich Brian Masuk Daftar Forbes Asia's 100 Digital Stars

TRIBUN-TIMUR.COM- Majalah ternama Forbes merilis Forbes Asia's 100 Digital Stars 2020.

Sebanyak 4 dari 100 bintang berasal dari Indonesia.

Mereka adalah Agnez Mo, Raisa, Cinta Laura dan Rich Brian.

Penyanyi Agnez Mo merasa sangat bersyukur karena namanya masuk dalam daftar Forbes Asia's 100 Digital Stars 2020.

Agnez Mo tergabung dengan beberapa selebritas Asia Pasifik lain seperti BTS, EXO, Red Velvet, Shah Rukh Khan, Arashi, hingga Chris Hemsworth.

Pelantun lagu "Paralyzed" ini lantas mengucap rasa syukur melalui unggahan terbarunya di akun Instagram @agnezmo.

"Aku mengintip dengan mata kecilku. Terima kasih, Forbes," tulis Agnez Mo seperti dikutip Kompas.com, Minggu (20/12/2020).

Penyanyi berusia 34 tahun ini lalu mengutip sebuah ayat dari kitab Ulangan yang membahas bahwa usaha tak mengkhianati hasil.

Intinya, Agnez Mo mengatakan, Tuhan memberikan berkat kepada yang selama ini selalu bekerja keras sesuai arahan-Nya.

"'The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom', Deuteronomy 28:13 NIV," tulis Agnez lagi.

Berikut link unggahan Agnez Mo,

Agnez Mo merupakan satu dari empat artis Indonesia yang berhasil masuk dalam Forbes Asia's 100 Digital Artist 2020.

Cinta Laura Kiehl Raisa Andriana, dan Rich Brian juga ikut bertengger dalam daftar tahunan yang dirilis oleh Forbes.(*)

