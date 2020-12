Sinopsis Drama Korea Sweet Home Tayang di Netflix, Serial Webtoon Saat Manusia Jadi Monster

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea Sweet Home menjadi yang cukup diminati.

Setelah dirilis, Sweet Home langsung menjadi trending di sejumlah media sosial termasuk Google Trend.

Netflix resmi menayangkan Drama Korea original terbaru berjudul Sweet Home, sejak Jumat (18/12/2020) kemarin.

Drama Korea ini bergenre thriller dan disutradarai oleh Lee Eung Bok.

Sutradara ini terkenal lewat karya-karyanya yang populer seperti Mr. Sunshine, Goblin: The Lonely and Great God, Descendants of the Sun.

Sweet Home diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama dan akan hadir dengan 10 episode menegangkan yang dipenuhi oleh berbagai efek visual dan suara.

Sinopsis Drama Korea Sweet Home

Bercerita tentang sebuah dunia unik ketika manusia berubah menjadi monster yang menggambarkan hasrat terdalamnya.

Cha Hyun Su, seorang siswa SMA penyendiri pindah ke apartemen baru bernama Green Home setelah mengalami kejadian tragis.

Namun di episode pertama Drama ini, belum diperlihatkan kejadian masa lalu apa yang dialami Cha Hyun Su.