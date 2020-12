50 Kumpulan Ucapan Hari Natal 2020 Bahasa Inggris dan Indonesia, Kirim WhatsApp dan Media Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikur 50 kumpulan ucapan Hari Raya Natal 2020, ada Bahasa Inggris dan Indonesia bisa kirim via WhatsApp atau media sosial.

Umat Kristiani bergembira menyambut Hari Raya Natal jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020.

Tidak ada salahnya saling mengucapkan kata-kata mutiara untuk masyarakat yang merayakan baik ke kerabat, sanak saudara, keluarga, teman, atuu seseorang yang spesial bagi kamu.

Untuk kamu yang bingung tentang kata-kata apa yang akan dibagikan, tenang saja.

Tribunnews telah mengumpulkan 50 ucapan selamat Natal yang dikutip dari Americangreetings dan Tinyprints:

1. Here’s to a wonderful Christmas together!

Tuhan untuk Natal yang indah bersama-sama!

2. All I want for Christmas is you.

Yang kuinginkan untuk Natal adalah kau.

3. Thinking of you and hoping your holidays are amazing.