Tak Hanya I Love You, Berikut Kumpulan Kalimat Menyatakan Cinta dalam Bahasa Inggris

Yuk belajar bahasa Inggris. Kali ini buat kalian yang sedang jatuh cinta.

Kalian bisa menyatakan cinta kalian dengan gebetan ataupun ke pasangan dengan menggunakan bahasa Inggris.

Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti berikut:

I love you. / Aku mencintaimu.

I adore you. / Aku mengagumimu

I love you to the moon and back. / Aku mencintaimu sampai kapanpun.

I want you in my life. / Aku menginginkanmu dalam hidupku.

You are my shining star. / Kamu adalah bintangku yang bersinar.

You are my world. / Kamu adalah duniaku.

You are the apple of my eye. / Kamu sangat berarti bagiku.