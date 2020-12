SEDANG BERLANGSUNG AS Roma vs Torino di Liga Italia, Akses Link Live Streaming RCTI Gratis di Sini

Momen penyerang sayap AS Roma, Pedro Rodriguez, mencetak gol ke gawang Udinese pada laga pekan ketiga Liga Italia 2020-2021, Sabtu (3/10/2020)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nonton TV Online AS Roma vs Torino di Liga Italia.

Live Streaming RCTI plus gratis laga AS Roma vs Torino di Liga Italia pekan 12 bisa diakses dalam berita ini.

Laga Liga Italia yang mempertemukan AS Roma vs Torino diprediksi membuka peluang Giallorossi untuk berpesta gol lagi maupun memberi tekanan pada Juventus di tabel klasemen.

Pertandingan Liga Italia antara AS Roma vs Torino bakal dihelat di Stadion Olimpico, Jumat (18/12/2020) pukul 02.45 WIB.

Menilik performa AS Roma belakangan ini, pertandingan nanti bakal didominasi tim tuan rumah.

Baca juga: NONTON TV ONLINE Sheffield vs Manchester United Liga Inggris, Akses Live Streaming Mola TV di Sini

Baca juga: LINK Live Streaming TV Online AS Roma vs Torino di Liga Italia, Giallorossi jadi Ancaman Juventus

Baca juga: HASIL Klasemen Liga Italia, AC Milan dan Juventus Kesulitan Cari Poin, Inter Mulus Tempel Rossoneri

Baca juga: HASIL Liga Italia: AC Milan Gagal Menang, Pioli Berharap Kebangkitan Rossoneri sebagai Kado Natal

AS Roma sedang dalam aura positif pascamemastikan diri lolos ke babak 32 besar Liga Eropa.

Ditambah lagi pada 13 Desember 2020 lalu, AS Roma membuat Bologna bertekuk lutut dengan mencetak total lima gol.

Berbanding satu gol yang dicetak Bologna kala itu.

Kemenangan melawan Bologna sekaligus menandai bangkitnya AS Roma dari kemunduran di dua pertandingan sebelumnya melawan Napoli dan Sassuolo.

Dalam dua pertandingan itu, AS Roma gagal meraih kemenangan dan hanya mengemas satu poin.