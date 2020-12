NATAL 25 Desember 2020: 20 Lagu Natal Terpopuler Cocok Didengarkan Menyambut Hari Raya Natal

TRIBUN-TIMUR.COM,- Tidak lama lagi umat Kristiani merayakan hari raya Natal 25 Desember 2020.

Tahun ini, Hari Raya Natal jatuh pada Jumat 25 Desember 2020.

Banyak cara untuk merayakan Natal, satu di antaranya dengan mendengarkan lagu bertema Natal.

Setidaknya ada 20 lagu Natal teratas di Spotify untuk wilayah Amerika Serikat.

Nampaknya tidak ada salahnya untuk didengarkan di tanah air.

Untuk daftarnya, berikut Tribunnews.com paparkan 20 lagu Natal teratas yang dikutip dari timeout.com:

1. All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

Lagu All I Want for Christmas is You dirilis pada Oktober 1994.

Lagu ini terdapat dalam album studio keempat milik Mariah Carey bertajuk Merry Christmas.

2. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee

Lagu Rockin’ Around the Christmas Tree ditulis oleh Johnny Marks.