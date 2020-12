Sambangi Tribun Timur, Teraskita Hotel Makassar Sebutkan Keunggulan hingga Promo Tahun Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Teraskita Hotel Makassar berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar, Kamis (17/12/2020).

Mereka yang berkunjung di antaranya General Manager Wibowo Sampoerno, Sales & Marketing Manager Fitria Andriani, FB Manager Muhammad Ridwan dan Executive Chef Hendro Lawalata.

"Kita ingin memperkenalkan hotel baru di Kota Makassar yang berbintang tiga plus dengan fasilitas berkelas," katanya Wibowo Sampoerno.

Manajemen Teraskita Hotel Makassar berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar, Kamis (17/12/2020). (Nur Fajriani/Tribun Timur)

Teraskita Hotel telah hadir di tiga kota yakni Bandung, Jakarta dan di Makassar.

"Hotel kita merupakan kolaborasi antara PT Dafam Hotel dan Waskita Karya Realty," katanya.

Wibowo Sampoerno mengatakan Teraskita Hotel Makassar memiliki ciri khas infinity pool yang terletak di lantai tiga hotel.

Selain itu hotel yang terletak di Jl AP Pettarani nomor 88, Kota Makassar ini lebih menyuguhkan menu tradisional.

"Jadi kalau cari menu tradisional berkelas itu ada di hotel kami. Aneka menu tradisional bisa direquest kapan saja," jelasnya.

Selain itu spesial tahun baru, Teraskita Hotel Makassar juga menghadirkan promo.

Dengan mengusung tema “New Year’s Eve : Now You See Me”, Teraskita Hotel Makassar memberikan harga Rp 1.320.000/net.