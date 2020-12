Promo CFC Bulan Desember, Paket Semarak Hanya Rp 50 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - California Fried Chicken (CFC) memberikan promo menarik yang berlaku hingga 31 Desember 2020.

Restoran cepat saji ini memberikan beragam promo spesial meski di tengah pandemi virus corona seperti sekarang.

Pantauan tribun-timur.com, Kamis (17/12/2020), CFC Mall Panakkukang Makassar menghadirkan Paket Semarak yang bisa dinikmati bersama kerabat dengan harga Rp 50 ribu.

"Untuk menyambut akhir tahun, kami menghadirkan tiga Paket Semarak yang semuanya hanya Rp 50 ribu," ujar pegawai CFC, Rangga.

Paket Semarak dihadirkan dalam tiga varian yakni, paket 1 terdiri atas 1 potong ayam, 3 chiken strips, 1 nasi, 1 french fries, 2 coca cola ukuran 250 ml.

Paket 2 terdiri atas 2 potong ayam, 2 nasi, 5 pcs chicken pop, 2 coca cola ukuran 250 ml.

Paket 3 terdiri atas 1 potong ayam, 1 nasi, 1 californio cheese burger, 1 french fries dan 2 coca cola ukuran 250 ml.

Paket yang ditawarkan ini berlaku syarat dan ketentuan.

"Pembelian CFC berlaku dine in, take away, dan bisa diorder melalui grabfood dan GoFood," pungkasnya.(*)