Mandiri Syariah Raih 2 Penghargaan di Top 20 Financial Institution Awards 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mendapat penghargaan di Top 20 Financial Institution Award Tahun 2020.

Dalam penganugerahan tersebut, Mandiri Syariah mendapat 2 kategori penghargaan.

Pertama sebagai The Best Performing Bank 2020 Based on Financial Performance 2018-2020 category Core Capital Rp5 Trillion to Under Rp30 Trillion (Buku 3).

Kedua yakni Best of The Best CFO Financial Institutions Kategori Bank BUKU 3.

Kategori kedua ini diberikan untuk Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance, Strategy and Treasury Mandiri Syariah.

Penganugerahan itu digelar The Finance Infobank pada Kamis (10/12/2020) lalu.

Regional CEO Head RO VIII Makassar Bank Syariah Mandiri, Kemas Erwan Husainy berbahagia atas penghargaan yang diberi Mandiri Syariah tersebut.

"Kami mengucapkan syukur atas penghargaan ini," katanya kepada Tribun Timur, Rabu (16/12/2020).

Kemas Erwan pun berterima kasih kepada seluruh nasabah Mandiri Syariah.

Dirinya berharap penghargaan tersebut bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri.