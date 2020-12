Foto-foto Menggemaskan Anak Kedua Momo Geisha, Laki-laki Namanya Abercio Mikael Samudra

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi eks Momo Geisha baru saja melahirkan anak keduanya pada Selasa (15/12/2020).

Istri dari Nicola Reza Samudra ini melahirkan bayi berjenis kelamin lak-laki dan diberi nama Abercio Mikael Samudra.

Nicola Reza melalui akun Instagramnya mengunggah potret sang bayi yang bersama ibunya setelah melahirkan.

Terlihat vokalis bernama asli Noravo Morina Sinaga itu berbaring di tempat tidur sembari merangkul sang anak yang tidur disampingnya.

Keduanya begitu bahagia dengan kehadiran anak kedua ini.

"We'll be home soon Briell, #BabyAbe," tulis Nicola Reza melalui Instagramnya @nicolarezas23.

Di unggahan berikutnya, Nicola juga mengunggah potret sang bayi yang begitu menggemaskan.

Terlihat sang anak yang mempunyai panggilan abe itu diselimuti kain dengan warna merah yang membuat semakin menggemaskan.

"Abercio Mikaelmoza Samudra, Dedek ABE,"tulis Nicola di unggahan itu.

Untuk diketahui, Momo Geisha dan Nicola Reza menikah pada 2017 lalu dan Abe ini menjadi anak mereka yang kedua.