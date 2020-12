Susul Hussein Eldor, Giancarlo Rodrigues Tinggalkan PSM Makassar, Gabung Klub Bangladesh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah ditinggal Hussein Eldor, PSM Makassar kembali melepas salah satu pemain asingnya, Giancarlo Rodrigues.

Pemain asal Brazil ini menyepakati kontrak baru bersama salah satu klub asal Bangladesh, SK Russell KC.

Kepindahan Giancarlo Rodrigues terkonfirmasi melalui unggahan di akun facebook resmi SK Russell KC, Sabtu (12/12/2020) lalu.

"Transfer News: Giancarlo Lopez Rodrigues, Nationality: Brazil, Position: Center Forward, confirms SK Russell KC Ltd as their 3rd signing of the session 2020-2021," tulis akun facebook SK Russell KC.

Hanya saja informasi kepindahan pemain yang berposisi sebagai striker ini belum dikonfirmasi secara resmi manajemen PSM.

Tribun Timur mencoba menghubungi pihak PSM namun hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, Giancarlo Rodrigues didatangkan PSM dari klub Malaysia, PKNP, di awal musim 2020 lalu.

Namun situasi pandemi Covid-19 membuat pemain berusia 30 tahun itu hanya bermain sekitar tiga bulan di Liga 1 Indonesia.

Kompetisi dihentikan membuatnya harus kembali ke negaranya.

Dalam situasi pandemi yang mengakibatkan kompetisi Liga 1 ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan, membuat satu per satu pemain asing hengkang.

Di internal PSM sendiri, Giancarlo menjadi pemain asing kedua yang secara resmi memilih hengkang.

Sebelumnya rekan setim Giancarlo yang juga didatangkan awal musim 2020 lalu, Hussein Eldor, terlebih dahulu memilih bergabung dengan klub Lebanon.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian