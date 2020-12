FAKTA Sebenarnya di Balik Video Viral Dinosaurus Bertanduk Tiga Tiba Mojosemi Forest Park Jawa Timur

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi Video Viral yang bikin geger warganet. Video yang beredar hari ini Selasa 15 Desember 2020 viral dan bikin penasaran.

Dalam video itu seekor binatang Triceratops, yang hidup di zaman Dinosaurus berhasil diturunkan di Mojosemi Forest Park, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Video tersebut viral di media sosial juga ditayangkan akun instagram @mojosemiforestpark.

"Akhirnya mojosemi park punya piaraan baru.." Demikian tulisan dalam captionnya.

Video tersebut terkesan asli, apalagi akun-akun yang membagikan video tersebut membuat narasi seolah-olah itu benar adanya.

"TRICERATOPS at Mojosemi Forest Park, Magetan, East Java, Indonesia. TRICERATOPS hidup pada masa 68-65 jt thn yg lalu. Dinamai Triceratops karena..., hey! Wait! What the hell...?!" tulis akun @semestasains yang membagikan video serupa di twitter.

Menurut Wikipedia, Triceratops (dari bahasa Yunani, artinya "wajah bertanduk tiga") merupakan jenis dinosaurus bertanduk tiga yang berbadan besar.

Panjangnya bisa mecapai 9 m, tingginya sekitar 3, 8 m dan berat 6, 5 ton. Panggilan pendeknya Tritop.

Dinosaurus ini jarang lari ketakutan karena Tyrannosaurus, karena biasanya mereka melindungi diri mereka dengan tanduknya yang tajam.

Pernah disebut sebagai dinosaurus ksatria, karena bentuk kombinasi kepala dan tanduknya membuat dirinya seperti seorang ksatria dengan pedang dan tameng.